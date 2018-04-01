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AFAD'ın önlemi faciayı önledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 12:38 | Son Güncelleme

Amasya'da dağdan kopan büyük kaya parçaları daha önce boşaltılan evlerin üzerine düştü - AFAD İl Müdürü Bulut: - "Burada yaşayan 84 tane hak sahibi için konut yaptık, yeni evleri aralık ayında teslim edildi. En son evi 15 gün önce boşalttık. O evin üstünden çok büyük bir kaya parçası geçti ve ev yıkıldı"

Amasya'da, afet bölgesi ilan edilerek boşaltılan evlerin üzerine dağdan kopan kaya parçaları düştü. Kaya parçasının yerle bir ettiği evin 15 gün önce boşaltıldığı belirtildi.

Dere Mahallesi'nde, Zincirli Tepesi'nden kopan büyük kaya parçaları evlerin üzerine ve yola düştü. Olayın ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri bölgede çalışma başlattı.

AFAD İl Müdürü Sinan Bulut, AA muhabirine, bölgedeki evlerin büyük bölümünün risk nedeniyle boşaltıldığını söyledi.

Bu denli büyüklükte kayaların düşüp, kimseye zarar gelmemesinin sevindirici olduğunu ifade eden Bulut, "Düşen kaya blokları çok büyük bloklar. Çok büyük çaplı bir heyelan oldu bu. Ölümüz, yaralımız olmadığı için çok sevinçliyiz. Şu anda burası afete maruz bölge, ikamete yasak bölge. Biz burada yaşayan 84 tane hak sahibi için konut yaptık, yeni evleri aralık ayında teslim edildi. Buradaki evler boşaltıldı. Yaralı yok. Mevcut evleri de buraya bir daha gelmemeleri için yıktırıyoruz. En son evi 15 gün önce boşalttık. O evin üstünden çok büyük bir kaya parçası geçti, ev yıkıldı. Çok büyük bir iş yaptığımızı gururla söyleyebilirim." diye konuştu.

AFAD'ın uyarısına rağmen mahalleyi terk etmeyen hane sahiplerinden Ayten Bulut ise kırk senedir aynı mahallede yaşadığını belirtti.

Daha önce de dağdan kaya parçalarının koptuğunu dile getiren Bulut, "Bu sefer çok korktuk. Gece hiçbir şey yoktu birden bire aniden toprak kayarak büyük bir gürültü oluştu. Gece dışarı çıktık ki kayaların yuvarlandığını gördük, çok korktuk. Kırk senedir burada oturuyoruz. Arada bir böyle oluyor ama hiç bu kadar büyük olmamıştı." diye konuştu.

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15 gün önce AFAD Amasya ev kaya parçaları

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