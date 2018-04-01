AFAD'ın önlemi faciayı önledi

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'nın Dere Mahallesi'nde sağanak sonrasında meydana gelen heyelanda kayalardan kopan parçalar, evin üzerine yuvarlandı. AFAD tarafından 20 gün önce boşaltılan evlerde kimsenin olmaması, facianın önüne geçti.
Olay, sabah saatlerinde Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Halk arasında Zincirlitepe olarak isimlendirilen alanda sağanak sonrası meydana gelen heyelanda kaya parçaları boşaltılan evin ve yolun üzerine yuvarlandı. Kaya parçalarının isabet ettiği evin 20 gün önce Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından boşaltılmış olması, olası bir faciayı önledi.
İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve polis ekipleri kaya parçaları düşen evin etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. Polisin ve ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.
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