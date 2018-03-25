Afet Yönetim Merkezi’nde sona doğru

Yıldırım Belediyesi, afet stratejilerinin yürütüleceği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ni ilçeye kazandırıyor.

Afet yönetim planını hazırlayarak yaşanması muhtemel felaketlerde can ve mal kayıplarını en aza indirmek için çalışmalarını yürüten Yıldırım Belediyesi, inşaat çalışmalarında sona gelinen Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile olası afet durumlarında sevk ve idarenin tek bir merkezden yürütülmesine imkan tanımaya hazırlanıyor. Mimar Sinan Mahallesi’nde kaba inşaat çalışmaları tamamlanan, bin 495 metrekare alana sahip Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nin bünyesinde deprem izleme istasyonları, eğitim salonları ve STK’ların yararlanacağı bölümler bulunacak. Merkezde eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yanında deprem, sel, yangın ve lodos gibi olası afetlere karşı acil müdahale durumları da yürütülecek. Ayrıca merkez olası afetlerde farklı kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayarak hızlı ve etkin mücadele olanağı sunacak.

Doğal ve beşeri afetlere karşı hazır bulunmak ve yaşanması muhtemel senaryolara karşı tedbirli olmak adına merkezi ilçeye kazandırmaya hazırlandıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Yalnızca depremler değil, bütün doğal ve beşeri afetler şehirlerimiz için risk üretiyor. Özellikle büyük şehirler olarak her türlü felakete karşı hazır durumda olmalıyız. Bu kapsamda yerel yönetim olarak afetlere hazırlıklı olmak adına inşasında son aşamaya geldiğimiz Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, hazırladığımız afet planlarının tek bir noktadan stratejik olarak uygulamaya koyulduğu bir merkez olarak hizmet verecek” diye konuştu.

Hızlı ve etkin planlama

Afetlere hazırlık konusunda herkesin bilinçlenmesi ve en kötü senaryolar dahilinde planlamalar yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan İsmail Hakkı Edebali, afet öncesi yapılan planların bu gibi durumlarda kayıpları en aza indireceğinin altını çizdi. Öncelikli olarak tüm afetlere karşı şehri dirençli kılacak risk planı hazırladıklarını işaret eden Başkan Edebali, “Olası afet anlarında da kriz planlarını uygulamak adına tüm afet senaryolarına yönelik çözümlerimizi afet ve acil durum merkezimizde yöneteceğiz. Yaşanmasını asla istemediğimiz olası bir felaketin Yıldırım’da gerçekleşmesi durumunda insanlarımızın toplanacağı acil buluşma noktaları, enkaz döküm alanları, acil müdahale ekiplerin bulunması gereken noktalar, geçici konut alanları, çadır ve konteyner alanları ile lojistik malzeme depolarını, afet yönetim planımız dâhilinde belirledik. Ayrıca merkezimiz olası afetlere karşı farklı birimler arasında koordinasyonu sağlayarak hızlı ve etkin müdahale olanağı sunacak. Bir diğer taraftan da afetlere hazırlık çerçevesinde kentsel dönüşüm plan ve projelerimizde tüm olası durumları göz önüne alarak ilçemizde güvenli konutların oluşmasına öncülük ediyoruz” ifadelerini kullandı.