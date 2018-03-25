AFETDER’den imza kampanyası

Eskişehir Afet Riskli Alan Mağdurları Derneği (AFETDER), şehirdeki 8 mahalleyi kapsayan ve yaklaşık 30 bin vatandaşı ilgilendiren ’afet riskli alanların kentsel dönüşümü’ projesine karşı imza kampanyası başlattı.

AFETDER Başkanı Mustafa Ergin topladıkları imzalar ile Ankara’ya gideceklerini belirtti. Yaptıkları çalışmaları halka duyurmak ve desteklerini almak için stant açtıklarını söyleyen Ergin, “AFETDER olarak Türkiye genelinde bir imza kampanyası başlattık. Benzer problemleri yaşayan vatandaşlarımıza bir çözüm sunabilmek için buradayız. Temel amacımız bölgemizin ‘afet riskli alan’ kapsamından çıkarılarak ‘kentsel dönüşüm alanı’na dönüştürülmesidir. İmza topladığımız föylerde yer alan dilekçemiz bunu kapsamakta. Bu talebimiz karşılaşınırsa Eskişehirliler, kendi gönül rızalarıyla evlerini evlerini yenileme imkânı bulacak. Bugün de burada halkın desteğiyle karşılaştık bu da bizim için iyi bir şey elbette. Dilekçelerimizi 3 Nisan’da “100 bin imza, 60 mahalle, 60 otobüs Ankara’ya” sloganıyla Başbakanlık’a, Cumhurbaşkanlığı’na ve mecliste grubu bulunan siyasi partilere ulaştıracağız” dedi.