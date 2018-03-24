Afetle ilgili okul eğitimleri devam ediyor

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından il ve ilçelerde bulunan okullarda “Afete Hazır Okul” eğitimleri devam ediyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan eğitimlerde öğrencilerin olası afet ve acil durumlarda hareket tarzlarının belirlenerek imkan ve kabiliyetlerinin artırılması amaçlanmakta olup; eğitimler teorik ve uygulamalı olarak verilerek tahliye tatbikatları yapılmaktadır.