Afetzede çiftçilere fide ve biyoteknik malzeme yardımı

Bazı televizyonlarda çiftçilerin emeğine kasteden yayınlar yapıldığını söyleyen Karaloğlu, "Bu haberlerin hiçbir bilimsel kanıtı yok. Çiftçilerin emeğine saygısızlık ediliyor. Eğer üretimde bir sıkıntı varsa gelsinler, yerinde görsünler. Çiftçimizin bilinçli üretim yaptığını görerek konuşsunlar. Bizim çiftçimiz sofrasına koymadığını, çocuğuna yedirmediğini başkasına yedirmez. Bu kadar da ahlaklıdır." ifadelerini kullandı.

Afette zarar gören çiftçilere 10 milyon liranın üzerinde yardımda bulunduklarına işaret eden Karaloğlu, çiftçilerin sıkıntılarının bir nebze de olsa azaldığını belirtti.

Törende konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, devlet olarak afetin hemen ardından milletin yarasını sarmak için gereken tüm çabayı gösterdiklerini söyledi.

Antalya'da geçen yıl kasım ayındaki fırtına ve hortumda seraları ve tarlaları zarar gören çiftçilere, Antalya Büyükşehir Belediyesince fide ve biyoteknik malzeme yardımı yapıldı.

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse de devletin yaşanan felaketin ardından vatandaşların yanında olabilmesinin, milletin üzüntüsünü anlamasının, sıkıntılara çözüm üretebilmesinin önem taşıdığını, bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gücünün de en güzel göstergesi olduğunu vurguladı.

Geçmişte de afetler, sıkıntılar yaşandığını anımsatan Köse, "Ama gücünüz yoksa imkanlarınız kısıtlıysa afetin yıkımı daha fazla oluyor. Devlet olarak afetin ardından tüm imkanlar seferber edildi. Özellikle TARSİM konusunda yenilikler yapıldı, devam da ediyor. Fide üretim sektörü afete duyarsız kalmadı. İşte tüm bu olgular bir araya geldiğinde, birlik ve beraberliğimizi sağladığımızda, bizi kimse yıkamaz." diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de afette 3 bin 222 dekar tarım arazisi ile 220 çiftçinin zarar gördüğü bilgisini verdi.

Afetin ardından kentte büyük bir birlik ve beraberliğin oluştuğunu ifade eden Türel, "Afetin hemen ardından vatandaşlarımıza aş ve barınma yardımında bulunduk. Biz büyük bir milletiz. Zor günlerde bir araya gelerek gücümüzü ortaya koyuyoruz. Belediye olarak sadece tarımda değil, turizmde, ticarette, hayatın her anında insanımızın yanında olmaya çalışıyoruz." görüşünü paylaştı.

Törenin sonunda çiftçilere fide ve biyoteknik malzeme dağıtımı yapıldı.

Törene AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ve Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu da katıldı.