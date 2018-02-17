HABER

Afetzede çiftçilere fide ve biyoteknik malzeme yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 21:36 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Karaloğlu: - "Bizim çiftçimiz sofrasına koymadığını, çocuğuna yedirmediğini başkasına yedirmez. Bu kadar da ahlaklıdır"

Antalya'da geçen yıl kasım ayındaki fırtına ve hortumda seraları ve tarlaları zarar gören çiftçilere, Antalya Büyükşehir Belediyesince fide ve biyoteknik malzeme yardımı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesince, Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi'nde fide ve biyoteknik malzeme dağıtımı töreni düzenlendi.

Törende konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, devlet olarak afetin hemen ardından milletin yarasını sarmak için gereken tüm çabayı gösterdiklerini söyledi.

Afette zarar gören çiftçilere 10 milyon liranın üzerinde yardımda bulunduklarına işaret eden Karaloğlu, çiftçilerin sıkıntılarının bir nebze de olsa azaldığını belirtti.

Karaloğlu, çiftçilerin üretimlerini sigortalı yapmaları gerektiğine dikkati çekti.

Bazı televizyonlarda çiftçilerin emeğine kasteden yayınlar yapıldığını söyleyen Karaloğlu, "Bu haberlerin hiçbir bilimsel kanıtı yok. Çiftçilerin emeğine saygısızlık ediliyor. Eğer üretimde bir sıkıntı varsa gelsinler, yerinde görsünler. Çiftçimizin bilinçli üretim yaptığını görerek konuşsunlar. Bizim çiftçimiz sofrasına koymadığını, çocuğuna yedirmediğini başkasına yedirmez. Bu kadar da ahlaklıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse de devletin yaşanan felaketin ardından vatandaşların yanında olabilmesinin, milletin üzüntüsünü anlamasının, sıkıntılara çözüm üretebilmesinin önem taşıdığını, bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gücünün de en güzel göstergesi olduğunu vurguladı.

Geçmişte de afetler, sıkıntılar yaşandığını anımsatan Köse, "Ama gücünüz yoksa imkanlarınız kısıtlıysa afetin yıkımı daha fazla oluyor. Devlet olarak afetin ardından tüm imkanlar seferber edildi. Özellikle TARSİM konusunda yenilikler yapıldı, devam da ediyor. Fide üretim sektörü afete duyarsız kalmadı. İşte tüm bu olgular bir araya geldiğinde, birlik ve beraberliğimizi sağladığımızda, bizi kimse yıkamaz." diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de afette 3 bin 222 dekar tarım arazisi ile 220 çiftçinin zarar gördüğü bilgisini verdi.

Afetin ardından kentte büyük bir birlik ve beraberliğin oluştuğunu ifade eden Türel, "Afetin hemen ardından vatandaşlarımıza aş ve barınma yardımında bulunduk. Biz büyük bir milletiz. Zor günlerde bir araya gelerek gücümüzü ortaya koyuyoruz. Belediye olarak sadece tarımda değil, turizmde, ticarette, hayatın her anında insanımızın yanında olmaya çalışıyoruz." görüşünü paylaştı.

Törenin sonunda çiftçilere fide ve biyoteknik malzeme dağıtımı yapıldı.

Törene AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ve Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu da katıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Valisi Karaloğlu çiftçi fide dağıtımı Kumluca

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Büyük kriz yaratacak Suriye iddiası: Öncü birlikler Afrin'e girdi!

Büyük kriz yaratacak Suriye iddiası: Öncü birlikler Afrin'e girdi!

Erdoğan kürsünden böyle seslendi: Rezilliğe bak! Gelsene vatana

Erdoğan kürsünden böyle seslendi: Rezilliğe bak! Gelsene vatana

İlkokulda ele geçirildi! Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası

İlkokulda ele geçirildi! Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası

Pakistan'da 6 yaşında çocuğa tecavüz edip öldüren suçluya idam cezası

Pakistan'da 6 yaşında çocuğa tecavüz edip öldüren suçluya idam cezası

Vartolu'ya görülmemiş ceza

Vartolu'ya görülmemiş ceza

İlginizi Çekebilir

Hatay'a saldırı: 2 asker yaralandı

Hatay'a saldırı: 2 asker yaralandı

Fuhuştan gözaltına alınan polis müdürü için karar

Fuhuştan gözaltına alınan polis müdürü için karar

Ankara merkezli 33 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Ankara merkezli 33 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Soyağacından sonra şimdi de herkes bunu sorguluyor

Soyağacından sonra şimdi de herkes bunu sorguluyor

Fatih Altaylı e-devlet'in soy uygulamasının palavra olduğunu öne sürdü

Fatih Altaylı e-devlet'in soy uygulamasının palavra olduğunu öne sürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'li Celal Adan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ı istifaya çağırdı

MHP'li Celal Adan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ı istifaya çağırdı

Çorum'a şehit ateşi düştü

Çorum'a şehit ateşi düştü

ABD'ye rest çekti: İzin vermeyeceğiz

ABD'ye rest çekti: İzin vermeyeceğiz

Dava şehitlerine Kemalpaşa’da duygulandıran anma

Dava şehitlerine Kemalpaşa’da duygulandıran anma

Bakan Sarıeroğlu: Esnafımız genci işe aldığında bir ay maaşını biz ödeyeceğiz

Bakan Sarıeroğlu: Esnafımız genci işe aldığında bir ay maaşını biz ödeyeceğiz

Kilis'e roketli saldırı

Kilis'e roketli saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.