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AFGAN CİNAYETİNİN ZANLILARI TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 10:44 | Son Güncelleme

  Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA Fatih'te Afganistanlı N.P'nin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
Fatih'te Afganistanlı N.P'nin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Şehsuvarbey Mahallesinde 17 Nisan'da meydana gelen olayda 23 yaşındaki Afganistan uyruklu N.P. bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle ilgili yütürülen soruşturma kapsamında Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştirdiğini belirlediği Afganistan uyruklu C.O.(22), Ş.H.(20) ve Y.A.(21)'yi gözaltına almıştı. 3 şüphelinin N.P. ile arkadaş olduklarını belirleyen polis, zanlıların aralarında çıkan bir anlaşmazlık üzerine cinayeti işlediklerini tespit etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

ARŞİV GÖRÜNTÜ
- Gözaltına alınan şüphelilerin polis aracı ile getirilmesi
- Olayın meydana geldiği yer
- Ölen kişinin fotoğrafı
- Genel ve detaylar

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