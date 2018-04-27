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Afgan cinayetinin zanlıları tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 11:03 | Son Güncelleme

FATİH'TE Afganistanlı N.P'nin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA) FATİH'TE Afganistanlı N.P'nin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Şehsuvarbey Mahallesinde 17 Nisan'da meydana gelen olayda 23 yaşındaki Afganistan uyruklu N.P. bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle ilgili yütürülen soruşturma kapsamında Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştirdiğini belirlediği Afganistan uyruklu C.O.(22), Ş.H.(20) ve Y.A.(21)'yi gözaltına almıştı. 3 şüphelinin N.P. ile arkadaş olduklarını belirleyen polis, zanlıların aralarında çıkan bir anlaşmazlık üzerine cinayeti işlediklerini tespit etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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