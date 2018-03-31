Afgan çocuğun karton figürleri ilgi odağı oldu

BİLECİK (AA) - Afganistan'dan üç yıl önce ailesiyle Bilecik'e gelen 10 yaşındaki Sohrabuddin Bahramand'ın sokakta topladığı kartonlardan yaptığı otomobil, tank, uçak, araba garajı, cep telefonu, saat, robot gibi çok sayıda figür, öğrenim gördüğü okulda açılan sergide meraklılarının ilgi odağı oldu.

Beşiktaş Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Bahramand, küçük yaşta kurduğu mühendislik hayallerini imkanları çerçevesinde dikkati çekici bir sanata dönüştürdü.

Sokaktan topladığı kartonları kesen, yapıştıran ve onlara farklı şekiller veren Bahramand'ın ortaya çıkardığı eserleri fark eden okul yönetimi, zekası ve davranışlarıyla dikkati çeken çocuğa okulun alt katında bir sergi açma imkanı sundu.

Sergiyi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de Mustafa adını kullanan Afgan çocuğun kartondan yaptığı tasarımlara hayran kaldığını söyledi.

Durmuş, Bahramand'ın ileride Türk savunma sanayisine de katkı sağlaması temennisinde bulunarak, "Tanklarını, uçaklarını ve tabancalarını gördük. Çocuklar aslında hayal etmelerine izin verdiğinizde onları gerçekleştirmek için fırsatlar arar. O da bize neler yapabildiğini göstermiş oldu. Mustafa bizim için eğitimde kaybedecek bir fert olmadığının göstergesi oldu." dedi.

Bahramand ise kartondan figürler yapmasının Bilecik'e gelmelerinden sonra başladığını belirterek, "Kartonların üzerini soydum, kestim, şekil verdim, yapıştırdım. Açılıp kapanan ocak, kule, yarış arabası, uçak, apartman, kısacası her şeyi yaptım. Keyif alıyorum kartonları bir şeylere dönüştürmekten. Türkiye'yi çok seviyorum. Büyüyünce mühendis olmak istiyorum." diye konuştu.