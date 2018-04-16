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Afgan göçmenler ülkelerine gönderiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 18:58 | Son Güncelleme

Ağrı'da yakalanan 454 Afganistan uyruklu kaçak göçmenden işlemleri tamamlanan 227'si, charter seferiyle ülkelerine gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afgan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresinin organize ettiği charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.

Ülkelerindeki başta terör ve işsizlik olmak üzere çeşitli nedenlerle İran üzerinden umut olarak gördükleri Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, bölge illerinde güvenlik güçleri tarafından yakalanıyor.

Son günlerde Van, Iğdır ve özellikle Ağrı'yı geçişte kullanırken yakalanan Afgan göçmenler, charter uçak seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.

Öğle saatlerinde polis ve jandarmanın elinde tuttuğu 454 kaçak göçmenden 227'si otobüslerle Ahmed-i Hani Havaalanı'na getirildi.

Yapılan güvenlik kontrollerinin ardından salona alınan göçmenler, daha sonra Afganistan Havayolları'na ait uçağa bindirildi.

Gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyenlerin oluşturduğu ilk kafileyi taşıyan uçak, teknik arıza nedeniyle 2 saat gecikmeli havalandı.

Diğer kafile için gece ikinci uçak kaldırılacağı belirtilirken, yakın zamanda yeni charter seferlerinin de düzenleneceği bildirildi.

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"charter" sefer Afgan kaçaklar Ağrı kaçak göçmenler

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