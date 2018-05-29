Afgan güvenlik güçlerinin operasyonunda 9 sivil öldü

KABİL (AA) - Afgan güvenlik güçlerinin, ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlediği operasyonda 9 sivilin öldüğü bildirildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Nangarhar'ın Çaparhar ilçesinde düzenlediği operasyonda 9 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 8 kişinin yaralandığını ifade eden Hogyani, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

