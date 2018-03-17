Afgan kadın polis adaylarına Sivas’ta zorlu eğitim

Afganistan’dan gelen kadın polis adayları, Sivas Polis Meslek Yüksekokulu’nda (PMYO) verilen zorlu eğitimlerin ardından mezun olarak ülkelerindeki güvenliği sağlamada görev alıyor.

Türkiye ile Afganistan arasında imzalanan ’Afgan Ulusal Polisinin Eğitilmesi ve Kapasitesinin Geliştirilmesi Hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Muhtırası’ çerçevesinde Sivas PMYO’daki eğitim programını başarıyla tamamlayan 6’ncı dönem 242 Afgan kadın polis adayı, 13 Mart’ta düzenlenen törenle mezun oldu. Afgan polis adaylarına 5 ay boyunca alanında uzman personel tarafından polis usul ve esasları, polis hukuku, Afgan anayasası modülleri, silah kullanımı, trafik polisliği, sürücü eğitimi, bilgisayar kullanımı, arama teknikleri, yolsuzlukla mücadele, insan hakları, polis savunma taktikleri, ilk yardım, ifade alma, olay yeri inceleme, delil toplama, aile içi şiddet ve mağdurlara yardım ve terörizm gibi birçok alanda uygulamalı eğitimler verildi. Zorlu eğitimden geçen Afgan kadın polisler, ülkelerinde güvenliği ve asayişi sağlamada görev alacaklar.