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Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 12:24 | Son Güncelleme

Türkiye’ye Afgan mülteci akını 40 yıl sonra bu kez terör örgütü DEAŞ tehdidi nedeniyle devam ediyor.

Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga

Afganistan'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile yaşanan savaşın ardından ülkelerini terk etmek zorunda kalan on binlerce Afgan 40 yıl sonra bu kez terör örgütü DEAŞ tehdidi nedeniyle ülkelerinden yeniden göç ederek Avrupa’ya gitmeye çalışıyor.

GÖÇ DRAMI

Kendisi de 22 yıl önce tıpkı bugün yaşanan göç dramı gibi Taliban tehdidinden kaçarak Afganistan’ın Şyha köyünden annesinin verdiği 3 lira ve 3 kuru ekmekle yollara düşen ve İran üzerinden geldiği Trabzon’da bugün 50’nin üzerindeki kişiye iş imkanı sağlayan Afgan bir işadamı olan Muhammed Gül, Afganlar’ın göç yolunda yaşadığı dramı anlattı.

Vatan'da yer alan habere göre, Afganistan’ın Aybek şehrinin Şyha köyünde doğduğunu belirten 41 yaşındaki Muhammed Gül, “Ben göçü iki kere yaşadım. Birinci yaşadığımda 5 yaşındaydım. Ruslar’la savaşta babam cephedeydi. Büyük amcam bizi 22-23 gün yollarda yürüyerek 30-40 kişilik sülaleyi tek başına Pakistan sınırına getirdi. O zaman Pakistan’a giriş yapmıştık. Küçüktüm boyum kadar bir çanta vardı sırtımda. Onun taşımaya gücüm yetmiyordu. Taşıyamadığım da ise yerde sürüklüyordum. İçinde ise yolda acıktığımızda yiyeceğimiz kuru bir ekmek vardı. 6 yaşından sonra Pakistan ve İran’da bir süre yaşadıktan sonra savaş bitti, mücahitler kazandı, Ruslar çekildi ve biz ülkeye dönmeye karar verdik. Ve ülkeye ilk dönenlerden olduk” dedi.

“AFGANLAR ŞİMDİ DE DEAŞ TEHDİDİNDEN KAÇIYOR"

Dernek olarak faaliyetlerinde Trabzonlular’ın büyük desteğini ve yardımını gördüklerini belirten Muhammed Gül, son dönemde Afganistan’dan Türkiye’ye gelen Afgan mülteci akınının arttığına dikkat çekerek bunun en önemli nedeninin DEAŞ tehdidi olduğunu söyledi.

Muhammed Gül, “Afganistan’dan 40 yıl aradan sonra ikinci büyük göç dalgası ile karşı karşıyayız. Dernek olarak bu göç dalgası ile ilgili olarak Göç İdaresi yetkilileri ile görüşerek neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Bu göçün artmasının e önemli nedeni olarak Afganistan’da artan DEAŞ tehdidini görüyoruz. Suriye ve Irak’ta DEAŞ’in temizlenmeye başlaması ile birlikte maalesef bir el, bir güç bunlara yeni bir adres olarak Afganistan’ı gösterdi. Geçmişte de bu tür terör örgütleri burayı kullanmışlardı. Afganistan’a giden DEAŞ mensupları tüm DEAŞ mensuplarını da bu ülkeye çağırdı. Dünyanın her noktasına dağılan DEAŞ mensupları Afganistan’a dönerek tekrar örgütlenmeye başladılar. Özellikle Afganistan’ın kuzey ve güney bölgelerine yerleşerek silahlı birer güç haline geldiler. DEAŞ’in Suriye’de ve Irak’ta ne yaptığını gören Afganlılar da korkudan dolayı can havliyle göç etmek zorunda kalıyorlar. Şuana kadar bu konu çok dillendirilmedi. DAEŞ son 2 yıldır Afganistan’ın değişik noktalarında katliamlar ve rehin alma olayları gerçekleştiriyor. 4 ay önce kuzey bölgesinde yüzlerce insanın katledilmesi ve 300-350 kişinin rehin alınması olayları, ardından bombalı intihar saldırılarında yüzlerce kişi hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
afgan mülteciler Afganistan DEAŞ Taliban

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
Türkiye de sığınmacılara avanta maaş bedava hastahane burslu üniversite verildiğini duyunca akın akın geliyorlar. Buyrun gardaşlar biz size bakarız.
@tulinveren işkembeden konuşma bende sığınmacıyım ve bu yazdıkların yalan biz sizlerin çalışmadığınız işlerde çalışıyoruz avrupada 8 milyon türk sığınmacı var arkadaşım o ülkelerde mi enayi
o gelen arkadaşların avrupaya gidebilmeleri için yardımcı olmamız gerek sınirdan içeriye girdikleri gibi otobüslere bindirip bulgar sınırına bırakırsak, çakal avrupa şöyle bir düşünür belki.
bu dünyada başka enayi ülke yokmu..gidin başka ülkeye.bulgaristan var unanistan var iran var ırak var ..
bu ışid den kaçma olayı falan değil. bu göç olayını tamamen avrupalılar organize ediyor. Amaç Türkiye' nin demografik yapısını bozmak ve ekonomisini de en az 40-50 yıl düzelmeyecek şekilde bozmak. tabi bu ülkedekilerin de buraya nasıl bir kini varsa avrupalılar la ortak bu işi yürütüyorlar. bu işin sonu iç karışıklıktır.
Belkide biz kendini kendimizi vuruyoruz. Deaş taliban o kadar insanı oralara nasıl yığdı. işte böyle Mülteci göçü ayağına yerleştiler. Şunlara baksana hepsi genç hepsi savaşçı gibi Yarın bir gün bunlarda biz taliban veya deaş gibi silahlanıp karşımıza çıkmıyaçaklarını kim garanti eder.
yaw beyler bu iş yahudi oyunudur.korkuları onları yalan duzmece kitabın dediklerini uygulamaya itiyor yıllardır.
İstanbul'un heryer at hırsızı kılıklı Afgan ve Suriyeliyle doldu. Herhalde ülkelerini koruma işini karılarına analarına devredip geliyorlar.
ülke mülteci kampına döndü
almayaın kardeşim bütün mültecilere türkiye bakacak diye birşey yok !! yeni suriyeliler istemiyoruz.
gelsınler gelsınler hemen vatandaslık verıp padısahlık secımlerınde oy kullandıralım sora akp secmenlerının kızlarıyla evlensınler nasılsa 5 mılyon aldık ulke ulke degıl kı
Hehh gelin sizde gelin, memleket oldu ortadoğu, avrupa ülkeleri, rusya abd, kucak açmıyor ama suriye kendi memleketleri gibi kimi görünüşte savunuyor kimi silah satıyor, müslümanım diyen ülkeler yalandan kınıyor aman bana gelmesinler kapılar duvar, eee biz şamar oğlanı dolar- euro, benzin - mazot uçmuş gitmiş, vah benim güzel ülkeme millet birbirini gebertiyor tahammül kalmamış, siyah-beyaz kadar ayrılıyoruz, ayrışıyoruz ALLAH Sonumuzu hayır etsin, çocuklarımıza güzel bir gelecek diliyorum rabbimden..
gidin savaşın kurtarın memleketinizi bizim ecdadımız zamanında 15 lilerle kurtarmış vatanımızı
Hepsi gözümde potansiyel terörist. Ülkeyi yol geçen hanına çevirdiler. Sözde ohal halindeyiz suç oranı arttı ülke batmaya doğru ilerliyor. Uyumaya devam.
AFGANLILAR AFYON NASIL İÇİLİR NASIL KULLANILIR TÜRK MİLLETİNE İYİCE BİR ÖĞRETİN.
suriyeliler yetmiyor bize .. gelin .. babanızın çiftliği zaten bu ülke
akkoyunlar,karakoyunlar hep birlikte türk devletini arablaştırın CAHİLLERİN ÜLKESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Şunlara bak gencecikler analarını babalarını bırakıp keyif çatmak için ülkelerini satıp bırakıp geliyolar bu sünepeleri alıp ülkenin ekonmisini huzurunu bozanların huzuru bozulsun
NE HİKMETSE KAÇANLARIN HEPSİ GENÇ. KALIP SAVAŞMAK YERİNE EKMEK ELDEN SU GÖLDEN GEÇİNMEK İÇİN ÜLKEYE GELİYORLAR. NASILSA BİZDE İŞ ÇOK EKMEK ÇOK HAZİNE PARA SAÇIYOR. FERT BAŞINA GELİRİMİZ 40 BİN DOLAR BİRAZ DA ONLARA VERELİM. BUNLARI ÜLKEYE KABUL ETMENİN ADI İYİ NİYET DEĞİL ÜLKEYE İHANETTİR İHANET. ŞİMDİ ÇANAK TUTANLAR 10 YIL SONRA KÜFÜR EDECEKLER AMA İŞ İŞTEN GEÇMİŞ OLACAK.
bi beton duvarda iran sınırına yapılsa iyi olur bu ne yav ipini koparan türkiyede suriye afgan rus römen ne kadar başıboş varsa hepsi burda ülkeye ne faydaları varsa
bankanın önünde sütleri döküp isyan eden amcaya selam olsun
Niye hep bize geliyorlar artık ümmetçilik ve Osmanlıcık oynamaktan vaz geçmeliyiz.Gerçeklere göre harket etmeliyiz. Deaş in Afkanistandanda ne işi var nerde ABD orada terör.
FOTOYA BAKINCA HEPSİ GENÇ. YAŞLI YOK KADIN YOK ÇOCUK YOK. NEDEN DİR Kİ ?_
ülke dingo nun ahırı oldu
Ne kötü bir yandan insan olmak ne iyi bir yandan insan kalmak.Ama cehalet var ise insanın ruhunda;ne kadar okusa da boş!
amaç Türkü bitirmek. zayıf düşürmek. emperyalist proje
Baskanlik gidiyo oy lazim oyyy
yakında bu gelen afganlarla suriyeliler kaynaşır müslüman kardeş olurlar bu memleketin öz evlatlarınıda kovmaya kalkarlar hiç zülmeyin yeterke uyumaya devam reis nassa kurtarır kimi mi elbetteki müslüman kardeşleri adamlara yığdırmaktan öz işçimiz emeklimiz mezun olan üniversitelimiz iş ş ekmek bulmakta zorlanırken bunlar anında iş buluıyor bide aile fert başına maaş bağlandımı oooh geka bizde enayi gibi pirim ödeyelim vergi ödeyelim elin kardeşleride sefasını sürsün uyan ey öz memleketimin avladı uyaaaan
Mahalleni insanlarını ülkeni namusunu geride bırakıp kaçıyorsun ve gördüğün ilk kamera karsısında sırıtıyorsun. Uğrunda savaşılmaya değer ne varsa geri de bırakıyorsunuz yaşamanın anlamı ne sizin için ? Gelmeyin demiyoruz ama bu ülkesini kurtarmak için süngüyle ölüme koşan bir millete misafir olduğunuzu unutmayın.
memleket memleketlikten çıktı yol geçen hanına döndü bu akp derhal iktidardan gitmeli yoksa bu memlekette huzur bulmak için huzur duasına çıkacagız yakında
insanlara insan gozuyle bakin arkadaslar herkes diyo zinciri kiran geliyo ipini koparan geliyo tam aksine rıskı olan geliyo rabbim kimin rıskını nereye vermisse insanlar oraya gider mazlumlar bilirki evvelden beri ve osmanlidan berri mazlumlara tek sahip cikan biz turkleriz tarih bugunleri inaninki herzaman yazmistir ve ileridede yazacaktir butun dunya bin yilda gecse turkleri hep saygiyla anacaktir ve hep ustun ırk biz olacaz allahin izniyle...
1/ ABD, İŞİD piyonuna, Fırat'ın doğusundaki Arapları Türkiye'ye kışkışlattı. 2/ ABD'nin burdaki piyonu, "yardımseveriiz, sahabeyiiz" diye diye hepsini kabul edip, İstanbul'a yerleştirdi, üstlerine bir de maaş bağladı. 3/ Fırat'ın doğusu boşalınca, ABD bu bölgeyi, öbür piyonu PKK/PYD'ye devretme imkanına kavuştu.
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