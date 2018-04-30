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Afgan sığınmacılardan BM'ye güvenlik çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 11:36 | Son Güncelleme

Kırşehir Afganlılar Bilgilendirme ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, Afgan sığınmacıların, ülkelerindeki güvenlik sorunu nedeniyle geri gönderilmemesi için BM'ye çağrıda bulundu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Afganlılar Bilgilendirme ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, Birleşmiş Milletler'den (BM) ülkelerindeki güvenlik sorunu nedeniyle Afgan sığınmacıların geri gönderilmemesini istedi.

Anıt Meydanı'nda bir araya gelen grup adına açıklama yapan derneğin genel sekreteri Amir Muhammad Walieadea, Afganistan'daki intihar saldırıları ve cinayetler nedeniyle bir çok kişinin başta İslam dünyasının umudu Türkiye olmak üzere bir çok ülkeye göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

Milletçe zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden Walieadea, siyasi ve sosyal hayatlarının en zor sınavını verdiklerini, Afganistan'daki intihar saldırılarını şiddetle kınadıklarını vurguladı.

Sığınmacıların Afganistan'a geri gönderilmemesi ve bulundukları ülkelerde sosyal ve ekonomik şartlarının iyileştirilmesi için BM'ye çağrıda bulunan Walieadea, şunları kaydetti:

"Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan işgalinden beri güvenlik sorunlarının daha da arttığını dikkat çekerek, uluslararası gücün verdiği sözleri tutmalarını bekliyoruz. Bizler, Cenevre Antlaşmasını imzalayan ülkelere, Afganistanlı göçmenler konusunda insani görevlerini hatırlatarak, Afganistan'a geri gönderilen göçmenlerin hayatlarının tehlikede olduğunu bilmeleri gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliğine insani ve tarihi sorumluluğunu hatırlatarak, Afganistanlı göçmenlerin dosyalarının incelenmesini ve göçmenlerin ömrünü boşuna telef etmemeleri ve var olan çıkmazdan çıkartılmaları için harekete geçmelerini istiyoruz. İnsan hakları savunucuları, Afganistanlı göçmenlerin geri gönderme konusunda ev sahibi ülkelerin yetkililerine Afganistan’daki terör durumunu anlatarak kararlarını gözden geçirmeleri konusunda çalışmaya davet ediyoruz."

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Afgan Sığınmacılar Kırşehir

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