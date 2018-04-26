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Afgan sürücünün kullandığı traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 20:23 | Son Güncelleme

Afgan sürücünün kullandığı traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da traktörün bir evin bahçesine devrilmesi sonucu Afganistan uyruklu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Soyadı öğrenilemeyen Afganistan uyruklu Abdullah isimli sürücünün kullandığı 24 AN 722 plakalı traktör, kent merkezine bağlı Bahçeliköy'de kontrolden çıkarak bir evin bahçesine devrildi.

Kazada sürücü ile traktörde bulunan Afganistan uyruklu Saraj Yıldız (28) yaralandı.

Ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralının tedavisi devam ediyor.

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1 ölü 1 yaralı Bahçeliköy Erzincan traktör kaza

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