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Afgan ve İranlı sanatçılar Van'da sergi açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 20:46 | Son Güncelleme

Van'da yaşayan Afganistan ve İran uyruklu 15 sanatçı, Büyükşehir ve İpekyolu Belediyesinin katkılarıyla kentte fotoğraf ve resim sergisi açtı

Van'da, Afganistan ve İran uyruklu 15 sanatçının çektiği fotoğraf ve çizdiği resimlerden oluşan sergi açıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte yaşayan İran ve Afganistan uyruklu 15 sanatçının resim ile fotoğraflarından oluşan serginin açılışı, Büyükşehir ile İpekyolu Belediyesinin organizasyonu, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) da desteğiyle Cumhuriyet Caddesi'ndeki Kent Meydanı'nda yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Salih Allahverdi, İpekyolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sait Çakırtaş ve sanatçılar, birlikte kurdele keserek açtıkları sergiyi gezdi.

Allahverdi, burada yaptığı konuşmada, bu tür sanatsal etkinliklerin Van için çok önemli olduğunu söyledi.

Van'ın Türkiye'nin İran'a açılan kapısı olduğunu dile getiren Allahverdi, "Her yıl binlerce İranlı Van'ı ziyaret ediyor. Bu nedenle bize çok iş düşüyor. Bu tür etkinliklerle hem turizmimiz canlanıyor hem de bu ülkelerin kültürel değerlerini tanıtmış oluyoruz. Sergiyi gören turistler de kendilerinden bir şeyler görünce mutlu oluyor. Sergide Afgan sanatçıların da birbirinden güzel eserleri var. Sergiye katkı sunan tüm sanatçıları tebrik ediyorum." diye konuştu.

Çakırtaş ise tüm sanatçıları tebrik ederek, serginin gelecek yıllarda da devam etmesi gerektiğini belirtti.

Sergi bir hafta boyunca gezilebilecek.

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