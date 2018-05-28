Afgan ve Pakistanlı yetkililer barış için toplandı

Afgan ve Pakistanlı askeri ve sivil yetkililer, yaptıkları toplantıda bölgede kalıcı barışın sağlanması için daha fazla çaba sarf edilmesi noktasında mutabık kaldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Tehmina Janjua ve Kara Kuvvetleri Komutanı General Kamar Cavid Bajva'nın ev sahipliğinde Pakistan'ın Ravalpindi kentindeki Genelkurmay Başkanlığı'nda yapılan toplantıya Afganistan'dan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hanif Atmar, Ulusal Güvenlik Sekreteri Masum Stanekzay, İçişleri Bakanı Ahmet Barmak ile istihbarat çalışanları ve üst düzey ordu yetkilileri katıldı.

Toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Afgan tarafının, barış yolunda Pakistan'ın attığı adımları takdir ettiği belirtilerek, "Görüşmelerde Afgan-Pakistan Barış ve İstikrar Eylem Planı'nın (APAPPS) yakın tarihte faaliyete geçmesi üzerinde duruldu.

''İki taraf da güvenlik alanında iş birliğini artırmayı, çalışma gruplarının oluşturulmasını ve şiddetin azaltılmasına yardımcı olacak tedbirleri almayı kabul etti." denilen açıklamada, Afganistan tarafının Pakistan'dan beklentilerinin yüksek olduğu ve iki ülkenin de barış ve istikrar için tüm enerjisini harcayacağı vurgulandı.