Afgan ve Pakistanlı yetkililer barış için toplandı

Afgan ve Pakistanlı askeri ve sivil yetkililer, yaptıkları toplantıda bölgede kalıcı barışın sağlanması için daha fazla çaba sarf edilmesi noktasında mutabık kaldı.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Tehmina Janjua ve Kara Kuvvetleri Komutanı General Kamar Cavid Bajva'nın ev sahipliğinde Pakistan'ın Ravalpindi kentindeki Genelkurmay Başkanlığı'nda yapılan toplantıya Afganistan'dan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hanif Atmar, Ulusal Güvenlik Sekreteri Masum Stanekzay, İçişleri Bakanı Ahmet Barmak ile istihbarat çalışanları ve üst düzey ordu yetkilileri katıldı.
Toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Afgan tarafının, barış yolunda Pakistan'ın attığı adımları takdir ettiği belirtilerek, "Görüşmelerde Afgan-Pakistan Barış ve İstikrar Eylem Planı'nın (APAPPS) yakın tarihte faaliyete geçmesi üzerinde duruldu.
''İki taraf da güvenlik alanında iş birliğini artırmayı, çalışma gruplarının oluşturulmasını ve şiddetin azaltılmasına yardımcı olacak tedbirleri almayı kabul etti." denilen açıklamada, Afganistan tarafının Pakistan'dan beklentilerinin yüksek olduğu ve iki ülkenin de barış ve istikrar için tüm enerjisini harcayacağı vurgulandı.
Toplantıda söz alan Bajva, iki ülkenin de terörden en ağır biçimde etkilendiğini ve bu sorunla birlikte mücadele edileceğini dile getirerek, "Öncelikle birinin diğerinin toprağında gözü olmadığına ve birinin toprağının diğerine karşı kullanılmasına izin vermediğine inanacağımız güven ortamını inşa etmeliyiz. Şüphe sadece olumsuzlukları körükler ve suçluların işini kolaylaştırır." diye konuştu.
Toplantı sonucunda iki tarafın da APAPPS'nin uygulanması için gerekli yol haritasına ilişkin önerileri alındı.
Afganistan, Pakistan'ı terör örgütü Taliban'a topraklarını kullanmasına müsade etmek ve örgüt için güvenli alan oluşturmakla suçluyordu. Pakistan ise bu suçlamaları kabul etmemekle birlikte örgütün Afganistan'da bulunduğunu ve birçok saldırısını Pakistan topraklarına yaptığını iddia ediyordu.
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