Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, yardımcısı Dostum ile görüştü

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Başkanı Eşref Gani, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum ile aylar sonra bir araya geldi.

Gani ve Dostum'un görüşmesinde, Afganistan Cumhurbaşkanı İkinci Yardımcısı Server Daniş ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah da hazır bulundu.

Raşid Dostum'un ofisinden yapılan açıklamada, görüşmede, yapılacak milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimleri, barış görüşmeleri ve geçen ay tutuklanan Dostum'un komutanlarından Nezamuddin Kaysari'nin durumunun konuşulduğu bildirildi.

Bir süredir Türkiye'de bulunan Raşid Dostum geçen hafta başkent Kabil'e dönmüştü.

