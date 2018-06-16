Afganistan hükümeti Taliban ile ateşkesi uzattı

KABİL (AA) - Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Taliban ile ilan edilen ateşkes süresinin tek taraflı olarak uzatıldığını açıkladı.
Gani, Afganistan Ulusal Devlet Televizyonunda (RTA) yaptığı açıklamada, ateşkesin süresinin tek taraflı uzatıldığını belirtti.
Ateşkesin ne zamana kadar uzatıldığına ilişkin herhangi bir bilgi vermeyen Eşref Gani, Taliban'dan olumlu yanıt beklediklerini ve amaçlarının barışın sağlanması olduğunu ifade etti.
Gani, ateşkes kararına saygı amacıyla tutuklu 46 Taliban militanının serbest bırakıldığını kaydederek, ateşkesle ilgili Taliban'dan olumlu yanıt almaları durumunda tutuklu olan diğer örgüt mensuplarının da serbest bırakılacağını söyledi.
Ateşkes kararının her iki tarafın da barış için ortak düşüncede olduğunu gösterdiğini dile getiren Başkan Gani, Afganistan halkının artık barış istediğini vurguladı.
Taliban'dan ise Başkan Gani'nin söz konusu açıklamasına henüz yanıt gelmedi.
- Ateşkes kararı
Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, 20 Haziran'a kadar Taliban'a yönelik geçici ateşkes ilan edildiğini bildirmişti. Gani, ateşkesin 12 Haziran'da başlayıp, 19 Haziran'da sona ereceğini söylemişti.
Taliban da Ramazan Bayramı'nda 3 günlük ateşkes kararı aldıklarını açıklamıştı.
Taliban, 2001'deki ABD işgalinin ardından ilk kez ateşkes ilan etti.
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