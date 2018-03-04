Afganistan-Pakistan gerginliği ticareti olumsuz etkiledi

Afganistan ile Pakistan arasındaki gerginlik iki ülke arasındaki ticareti de olumsuz etkiledi.

Yerel basında yer alan habere göre, son 2 yılda Pakistan'ın Afganistan'a yaptığı ihracat yüzde 50'den fazla azaldı.

Dawn gazetesine konuşan Afganistan Pakistan Ortak Ticaret Odası Başkanı Zübeyir Motivala, Pakistan'ın Afganistan'a yaptığı yıllık ihracat miktarının son 2 yılda 2,7 milyar dolardan, 1,2 milyar dolara düştüğünü söyledi.

Kabil ile Yeni Delhi arasında açılan hava koridorunun ardından Afganistan'da Hindistan ürünlerinin giderek yaygınlaştığını belirten Motivala, "Hindistan'ın, Afganistan vatandaşlarına çok girişli vizeleri ücretsiz vermesi, Hindistan'a uçak biletlerinin çok daha ucuz olması ve Afgan yolcuların Hindistan'da daha az polis kontrolünden geçmesi gibi nedenler Kabil ile Yeni Delhi arasındaki ticaretin artmasına yol açtı." diye konuştu.

Motivala, Afganistan ile Pakistan arasındaki sağlık turizminin de yara aldığını ve önceki yıllarda Afgan hastaların tedavi için geldiği Pakistan'ın kuzeyindeki Peşaver şehrinde sağlık sektöründe ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getirdi.