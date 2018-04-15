Afganistan-Pakistan sınırında çatışma

KABİL/KARAÇİ (AA) - Afganistan ile Pakistan arasındaki tartışmalı Durand Çizgisi'nde çıkan çatışmada her iki taraftan da can kaybı meydana geldi.
"Durand Çizgisi" olarak bilinen, 19'uncu yüzyılda İngilizler tarafından çizilen 2 bin 400 kilometrelik sınırda çatışma çıktı.
Taraflar, çatışmayla ilgili olarak birbirlerini suçladı.
Pakistan ordusu halkla ilişkiler biriminden yapılan açıklamada, çatışmada 2 Pakistan sınır muhafızının öldüğü, 6'sının da yaralandığı belirtildi.
Açıklamada Afganistan ordusu, Kurram sınırında bulunan ve bölgede dikenli tel örgü çalışmalarının başlatılması için hazırlıklar yapan Pakistanlı askerlere ateş açmakla suçlandı.
Afganistan eyalet yönetimi sözcüsü Talib Mangal ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lando Ghar, Nazo Ghar ve Khawna Gonday dağları bölgesinde tarafların birbirine karşılıklı ateş açtığını, olayda 6 Pakistan askeri, 1 Afgan sınır muhafızı ve 1 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.
Mangal, 3 Pakistan sınır muhafızının da gözaltına alındığını aktardı.
Azadi Radyosuna göre, Pakistan güçleri Zazi Maiden bölgesini bombalıyor.
Peştun nüfusunu iki ayrı devlete bölen Durand Çizgisi'ni Afganistan tanımıyor.
İslamabad ve Kabil yönetimleri uzun yıllardır birbirini, kendi topraklarındaki militanlara göz yummakla suçluyor. Pakistan, ülkede son dönemde artan terör saldırılarının Afganistan'da faaliyet gösteren terör örgütlerinden kaynaklandığı gerekçesiyle şubat ayı ortasından bu yana 2 sınır kapısını kapalı tutuyordu. Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, 20 Mart'ta sınırın tekrar açılması emrini vermişti.
Pakistan, geçen yıl haziran ayında, Afgan sınırındaki militan saldırılarının önüne geçmek için "yüksek tehlikeli alanlara" dikenli tel çekilmeye başlandığını duyurmuştu.
Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Medya küçümsedi ama...
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer
Öğrenciler öğretmenlerini sınıfta cinsel ilişkiye girerken yakaladı
Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı!
Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?
NATO Genel Sekreteri'nden flaş Türkiye açıklaması! "Çağrıda bulunuyorum"
Milyonlar izledi, kimse gerçeğini göremedi!
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!
Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
Yaşını duyanlar inanamıyor! Genç modellerin arasında finale kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum