Afganistan-Pakistan sınırında çatışma

KABİL/KARAÇİ (AA) - Afganistan ile Pakistan arasındaki tartışmalı Durand Çizgisi'nde çıkan çatışmada her iki taraftan da can kaybı meydana geldi.

"Durand Çizgisi" olarak bilinen, 19'uncu yüzyılda İngilizler tarafından çizilen 2 bin 400 kilometrelik sınırda çatışma çıktı.

Taraflar, çatışmayla ilgili olarak birbirlerini suçladı.

Pakistan ordusu halkla ilişkiler biriminden yapılan açıklamada, çatışmada 2 Pakistan sınır muhafızının öldüğü, 6'sının da yaralandığı belirtildi.

Açıklamada Afganistan ordusu, Kurram sınırında bulunan ve bölgede dikenli tel örgü çalışmalarının başlatılması için hazırlıklar yapan Pakistanlı askerlere ateş açmakla suçlandı.

Afganistan eyalet yönetimi sözcüsü Talib Mangal ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lando Ghar, Nazo Ghar ve Khawna Gonday dağları bölgesinde tarafların birbirine karşılıklı ateş açtığını, olayda 6 Pakistan askeri, 1 Afgan sınır muhafızı ve 1 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

Mangal, 3 Pakistan sınır muhafızının da gözaltına alındığını aktardı.