HABER

Afganistan-Pakistan sınırında çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 17:31 | Son Güncelleme

İki ülke arasındaki tartışmalı Durand Çizgisi'nde çıkan çatışmada, her iki tarafta da can kaybı oldu

KABİL/KARAÇİ (AA) - Afganistan ile Pakistan arasındaki tartışmalı Durand Çizgisi'nde çıkan çatışmada her iki taraftan da can kaybı meydana geldi.

"Durand Çizgisi" olarak bilinen, 19'uncu yüzyılda İngilizler tarafından çizilen 2 bin 400 kilometrelik sınırda çatışma çıktı.

Taraflar, çatışmayla ilgili olarak birbirlerini suçladı.

Pakistan ordusu halkla ilişkiler biriminden yapılan açıklamada, çatışmada 2 Pakistan sınır muhafızının öldüğü, 6'sının da yaralandığı belirtildi.

Açıklamada Afganistan ordusu, Kurram sınırında bulunan ve bölgede dikenli tel örgü çalışmalarının başlatılması için hazırlıklar yapan Pakistanlı askerlere ateş açmakla suçlandı.

Afganistan eyalet yönetimi sözcüsü Talib Mangal ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lando Ghar, Nazo Ghar ve Khawna Gonday dağları bölgesinde tarafların birbirine karşılıklı ateş açtığını, olayda 6 Pakistan askeri, 1 Afgan sınır muhafızı ve 1 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

Mangal, 3 Pakistan sınır muhafızının da gözaltına alındığını aktardı.

Azadi Radyosuna göre, Pakistan güçleri Zazi Maiden bölgesini bombalıyor.

Peştun nüfusunu iki ayrı devlete bölen Durand Çizgisi'ni Afganistan tanımıyor.

İslamabad ve Kabil yönetimleri uzun yıllardır birbirini, kendi topraklarındaki militanlara göz yummakla suçluyor. Pakistan, ülkede son dönemde artan terör saldırılarının Afganistan'da faaliyet gösteren terör örgütlerinden kaynaklandığı gerekçesiyle şubat ayı ortasından bu yana 2 sınır kapısını kapalı tutuyordu. Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, 20 Mart'ta sınırın tekrar açılması emrini vermişti.

Pakistan, geçen yıl haziran ayında, Afgan sınırındaki militan saldırılarının önüne geçmek için "yüksek tehlikeli alanlara" dikenli tel çekilmeye başlandığını duyurmuştu.

La Casa De Papel kavgası büyüyor! Sözcü yazarına yanıt verdiLa Casa De Papel kavgası büyüyor! Sözcü yazarına yanıt verdi
Trump hakkında ABD'yi karıştıran iddia! Trump hakkında ABD'yi karıştıran iddia!
Cübbeli Ahmet'in deizme kaydıran kitabı!Cübbeli Ahmet'in deizme kaydıran kitabı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan çatışma Pakistan sınır

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle

Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle

İlginizi Çekebilir

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde yangın!

Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde yangın!

Kartal'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Kartal'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Rusya ve İran arasında kritik görüşme! Putin İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi aradı

Rusya ve İran arasında kritik görüşme! Putin İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Yaza yetiştirilecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Yaza yetiştirilecek!

ABD Suriye'deki askerlerinin durumunu açıkladı

ABD Suriye'deki askerlerinin durumunu açıkladı

Son dakika! Ağrı Dağı'nda 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Ağrı Dağı'nda 8 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.