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Afganistan Silahlı Kuvvetler Günü, Ankara’da kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 23:13 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Hava ve Deniz Kuvvet Komutanları ile birlikte Afganistan Silahlı Kuvvetler Günü Resepsiyonu’na katıldı.Afganistan Silahlı Kuvvetler Günü, Ankara’da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Hava ve Deniz Kuvvet Komutanları ile birlikte Afganistan Silahlı Kuvvetler Günü Resepsiyonu’na katıldı.
Afganistan Silahlı Kuvvetler Günü, Ankara’da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Programa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adan Özbal’ın yanı sıra çok sayıda diplomatik ve askeri temsilci katıldı.
Orgeneral Akar, resepsiyondaki tebrik konuşmasında her iki ülkenin ortak tarihi ve kültürel geçmişlerine değinerek, Türkiye’nin Afganistan’a sağladığı desteği ifade etti.

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