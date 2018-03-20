Afganistan Silahlı Kuvvetler Günü, Ankara’da kutlandı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Hava ve Deniz Kuvvet Komutanları ile birlikte Afganistan Silahlı Kuvvetler Günü Resepsiyonu’na katıldı.
Afganistan Silahlı Kuvvetler Günü, Ankara’da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Programa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adan Özbal’ın yanı sıra çok sayıda diplomatik ve askeri temsilci katıldı.
Orgeneral Akar, resepsiyondaki tebrik konuşmasında her iki ülkenin ortak tarihi ve kültürel geçmişlerine değinerek, Türkiye’nin Afganistan’a sağladığı desteği ifade etti.
Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi
İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi
Şam'da pazar yerine roketli saldırı: Çok sayıda ölü var
İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira
Kaymakamlık binasına bıçakla girdi, dehşet saçtı!
Hırvatistan’da OHAL ilan edildi
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Askeri bölüm büyük ölçüde bitti
Dünyanın en acımasız seri katili yakıldı
Teknolojiye dair doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum