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Afganistan uyruklu 227 kaçak, sınır dışı edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 09:48 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 227 kaçak, Erzurum Havalimanı'ndan sabaha karşı charter seferle sınır dışı edildi.

Afganistan uyruklu 227 kaçak, sınır dışı edildi

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 227 kaçak, Erzurum Havalimanı'ndan sabaha karşı charter seferle sınır dışı edildi.
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptıktan sonra Van ve Ağrı üzerinde hiçbir engele takılmadan karayolu ile günlerce yürüyerek Erzurum'a kadar gelen göçmenlerin 'umuda yolculuğu' kısa sürdü. Erzurum'da güvenlik güçleri tarafından yakalanan ve sayıları her geçen gün artan kaçaklar için İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı. Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 691 kaçaktan 227'si bugün sabaha karşı Erzurum'dan Kabil'e düzenlenen charter seferle sınır dışı edildi. İşlemleri tamamlanan 464 göçmenin de sınır dışı edileceğini belirten Geri Gönderme Merkezi yetkilileri, şu an Erzurum'da bulunan yaklaşık 3 bin göçmenin bir ay içerisinde ülkelrine gönderileceğini söyledi.
'ARALARINDA 7-8 KEZ GİDİP GELEN VAR'
Afganistan Havayolları Satış Sorumlusu Süheyla Shalizi, büyük çoğunluğu genç erkeklerden oluşan Afganistanlılar'ın, 4 saatlik bir yolculuktan sonra ülkelerinde olacağını söyledi. Buradan giden kaçakların tekrar Türkiye'ye döneceğini söyleyen vurgulayan Shalizi, "24 saat içerisinde 691 Afgan 3 uçakla gönderilecek. Bunadan giden gençlerin çoğu tekrar döneceğini söylüyor. Aralarında 7-8 kez gidip gelen var" diye konuştu.
GERİ DÖNECEKLERİNİ SÖYLEDİLER
Afganistan'dan çıktıkları umuda yolculuğun Erzurum'da sona erdiğini söyleyen kaçaklar, ise Taliban'dan canlarını kurtarmak ve çalışmak için geldiklerini söyde.i Kaçaklar, ya yasa dışı yollardan ya da pasaportlu olarak geri döneceklerini söyledi.

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Afganistan uyruklu 227 kaçak, sınır dışı edildiAfganistan uyruklu 227 kaçak, sınır dışı edildiAfganistan uyruklu 227 kaçak, sınır dışı edildiAfganistan uyruklu 227 kaçak, sınır dışı edildi

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