Afganistan ve Sri Lanka devlet başkanlarından Erdoğan'a tebrik

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ve Sri Lanka Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerindeki başarısı nedeniyle kutladı.

Gani yaptığı yazılı açıklamada, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan halkı adına, yeniden Türkiye'nin cumhurbaşkanı seçilmiş olmanızı yürekten tebrik ediyorum. Bu pozisyona sizin seçilmeniz, Türk halkı arasındaki popülerliğinizin bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan halkının Erdoğan'ı yakın bir dost ve daimi bir destekçi olarak gördüğüne işaret eden Gani, iki dost ve kardeş ülkenin ilişkilerinin güçlendirilmesi yönünde kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyduğunu, iki ülkenin iki ve çok taraflı görüşmelerle ilişkilerini daha da ileri taşıyacağına inandığını bildirdi.

"Bu büyük zaferden dolayı sizi ve destekçilerinizi bir kez daha kutlarken, sizin sahip olduğunuz yetenek ve tecrübe ile Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli başarılar elde edeceğine olan inancımı belirtiyorum." ifadesini kullanan Gani, Türkiye halkına da sağlık, başarı ve refah diledi.