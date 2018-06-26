HABER

Afganistan ve Sri Lanka devlet başkanlarından Erdoğan'a tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 18:36 | Son Güncelleme

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ve Sri Lanka Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, seçimlerdeki başarısı nedeniyle tebrik etti

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ve Sri Lanka Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerindeki başarısı nedeniyle kutladı.

Gani yaptığı yazılı açıklamada, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan halkı adına, yeniden Türkiye'nin cumhurbaşkanı seçilmiş olmanızı yürekten tebrik ediyorum. Bu pozisyona sizin seçilmeniz, Türk halkı arasındaki popülerliğinizin bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan halkının Erdoğan'ı yakın bir dost ve daimi bir destekçi olarak gördüğüne işaret eden Gani, iki dost ve kardeş ülkenin ilişkilerinin güçlendirilmesi yönünde kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyduğunu, iki ülkenin iki ve çok taraflı görüşmelerle ilişkilerini daha da ileri taşıyacağına inandığını bildirdi.

"Bu büyük zaferden dolayı sizi ve destekçilerinizi bir kez daha kutlarken, sizin sahip olduğunuz yetenek ve tecrübe ile Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli başarılar elde edeceğine olan inancımı belirtiyorum." ifadesini kullanan Gani, Türkiye halkına da sağlık, başarı ve refah diledi.

- Sri Lanka

Sri Lanka Devlet Başkanı Sirisena da yaptığı açıklamada, "Sri Lanka hükümeti ve halkı adına, Türkiye Cumhurbaşkanlığına yeniden sizin seçilmenizi ve önderliğinizdeki ittifakın da meclis seçimlerinde elde ettiği başarıyı kutlamak benim için bir onurdur. " dedi.

"Seçimlerde elde ettiğiniz zafer, Türk halkının sizin liderlik ve siyasi yeteneğinize olan güven ve inancının bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulunan Sirisena, iki ülke arasında çok yönlü ortaklık ve iş birliğini güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

PARTNERPlayboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!
Edirne'de vatandaşların 'dolu' önlemi (2)Edirne'de vatandaşların 'dolu' önlemi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Sri Lanka Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

ABD ürünlerinin ithalatına ek mali yükümlülük

ABD ürünlerinin ithalatına ek mali yükümlülük

Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

İlginizi Çekebilir

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

Meteoroloji'den İstanbul için kritik hava durumu tahmini! Sağanak yağış çok sert vuracak!

Meteoroloji'den İstanbul için kritik hava durumu tahmini! Sağanak yağış çok sert vuracak!

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler

TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!

Vatandaşlar dolu için böyle önlem aldı

Vatandaşlar dolu için böyle önlem aldı

ABD Başkanı Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu!

Villanın havuzunda korkunç ölüm

Villanın havuzunda korkunç ölüm

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.