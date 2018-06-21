Afganistan'da 23 DEAŞ üyesi öldürüldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar ve Kuner vilayetlerinde düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütünün 23 üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Nangarhar'a bağlı Açin, Deh Bala, Hogyani ve Kuner'in Sukai ilçelerinde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiği ifade edildi.
Havadan ve karadan yürütülen operasyonda 23 örgüt üyesinin öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, örgüte ait iki büyük sığınağın da imha edildiği belirtildi.
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