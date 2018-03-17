Afganistan'da 37 DEAŞ üyesi öldürüldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Derzab ve Kuş Tepe ilçelerinde düzenlenen operasyonda 37 DEAŞ üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Cüzcan Valiliği sözcüsü Muhammed Reza Gafuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuş Tepe ve Derzab ilçelerinde havadan ve karadan terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldığını söyledi.

Operasyonda 37 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü ifade eden Gafuri, öldürülenlerin arasında 7 Özbekistan vatandaşı terörist bulunduğunu belirtti.

Gafuri, operasyonda 10 DEAŞ üyesinin de sağ olarak ele geçirildiğini kaydetti.