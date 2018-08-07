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Afganistan'da ABD hava saldırısında 3 korucu öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 17:43 | Son Güncelleme

Afganistan'da ABD hava saldırısında 3 korucu öldü

KABİL (AA) - Afganistan'daki NATO kuvvetleri bünyesinde görev yapan ABD birliklerinin Logar vilayetinde düzenlediği hava saldırısında 3 korucunun öldüğü bildirildi.

Logar Valiliği sözcüsü Şemşad Lavang, Logar'ın Azre ilçesinde Taliban'a yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyon sırasında ABD uçaklarının yanlışlıkla korucuları vurduğunu ifade eden Lavang, saldırıda 3 korucunun hayatını kaybettiğini, 10'unun yaralandığını söyledi.

Öte yandan Logar İl Şura yetkilisi Abdulveli Vekil, saldırıda 12 korucunun yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

Saldırıyı doğrulayan Afganistan'daki NATO kuvvetleri, konunun araştırıldığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Afganistan Azre logar NATO

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