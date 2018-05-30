Afganistan'da afyon üretimi yüzde 90 arttı

KABİL (AA) - Afganistan'da Ulusal Birlik Hükümeti ortağı ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, ülkede afyon üretiminin yılbaşından bu yana geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 90 arttığını söyledi.

Abdullah, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında Afganistan'daki terör örgütlerinin gelirlerinin yüzde 60'ını uyuşturucudan elde ettiğini belirtti.

Afyon üretiminin özellikle ülkenin kuzeyinde yılbaşından bu yana geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 90 arttığına dikkati çeken Abdullah, ''Uyuşturucu ile mücadele için dünyadan destek bekliyoruz.'' dedi.

Abdullah, uyuşturucu ile mücadele için ilgili makamların koordineli şekilde çalışması gerektiğini vurguladı.

- Üretim devlet kontrolündeki alanlara da yayıldı

Bu arada afyonun elde edildiği haşhaşın sadece örgüt kontrolündeki bölgelerde değil, artık devlet kontrolündeki alanlarda da ekildiği bildirildi.

Ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetine bağlı Çemtal ilçesinin önde gelenlerinden Haji Mohammad Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Köyümüz, devlet kontrolünde. Bizim köyde de 2 senedir haşhaş ekiliyor, yerel komutanlar da haşhaş ekiminden gelir elde ediyor.'' ifadelerini kullandı.