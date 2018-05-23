"Afganistan'da barış için İngiltere'nin Taliban'la görüşmesi gerekiyor"

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Afganistan'da barışın tesis edilmesi için İngiliz hükümetinin Taliban ile resmi görüşmelerde bulunması gerektiğini söyledi.

The Telegraph'ın haberine göre, Williamson milletvekillerine yaptığı açıklamada, İngiltere için Afganistan'da istikrarın sağlanmasının önemli olduğuna işaret ederek, İngiltere'nin Afganistan'da yıl sonuna doğru yapılacak seçimlerin barışçıl bir ortamda yapılması için taahhütte bulunduğunu belirtti.

"Afganistan'da barışın tesisi için İngiltere'nin Taliban ile resmi görüşmelerde bulunması gerekiyor." diyen Williamson, Afganistan'da uzun vadeli bir çözümün önemine dikkati çekti.

İngiltere Savunma Bakanı ayrıca Afganistan hükümetinin Taliban ile koşulsuz barış görüşmeleri önerisini memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

