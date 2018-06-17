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Afganistan'da bayramlaşma programında intihar saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 15:42 | Son Güncelleme

Saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı

KABİL (AA) - Afganistan'ın Celalabad kentinde valilik binası önünde düzenlenen intihar saldırısında 14 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın, ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezinde bulunan Celalabad'daki Nangarhar Valiliği binası önünde üzerindeki bombayı patlattığını belirtti.

Saldırıda 14 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 45 kişinin de yaralandığını söyledi.

Hogyani, saldırının, geçici ateşkes ilan eden Taliban ile güvenlik güçlerinin valilikteki bayramlaşma töreninin sonunda gerçekleştiğini kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Dün de Nangarhar'ın Rudat ilçesinde ateşkesin ardından Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşma töreni sırasında gerçekleştirilen intihar saldırısında 20 kişi hayatını kaybetmişti.

- Ateşkes kararı

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, 20 Haziran'a kadar Taliban'a yönelik geçici ateşkes kararı alındığını bildirmişti. Gani, ateşkesin 12 Haziran'da başlayıp, 19 Haziran'da sona ereceğini söylemişti.

Taliban da Ramazan Bayramı'nda 3 günlük ateşkes kararı aldıklarını açıklamıştı.

Taliban, 2001'deki ABD işgalinin ardından ilk kez ateşkes ilan etti.

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Anahtar Kelimeler:
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