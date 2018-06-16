HABER

Afganistan'da bayramlaşma töreninde intihar saldırısı: 20 ölü, 16 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 19:02 | Son Güncelleme

Afganistan'da bayramlaşma töreninde intihar saldırısı: 20 ölü, 16 yaralı

KABİL (AA) - Afganistan'da, ateşkesin ardından Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşması sırasında düzenlenen intihar saldırısında 20 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar eylemcisinin, Nangarhar'ın Rudat ilçesinde ateşkesin ardından Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşma töreni sırasında üzerindeki bombayı patlattığını belirtti.

Saldırıda, aralarında sivillerin de bulunduğu 20 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Hogyani, 16 kişinin de yaralandığını söyledi.

Ataullah Hogyani, bayramlaşma törenine sivillerin de katıldığını kaydetti.

Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.

- Ateşkes kararı

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, 20 Haziran'a kadar Taliban'a yönelik geçici ateşkes ilan ettiklerini duyurmuş, Taliban da Ramazan Bayramı boyunca 3 günlük ateşkes kararı aldıklarını açıklamıştı.

PARTNEREvliliğin zamanı geldiEvliliğin zamanı geldi
ek fotoğraflar// İstanbul'da bayram yoğunluğuek fotoğraflar// İstanbul'da bayram yoğunluğu
GÜNCELLEME - Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralıGÜNCELLEME - Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Nangarhar

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da patileri kesilen köpek için açıklama: Talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da patileri kesilen köpek için açıklama: Talimat verdim

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

Sakarya'daki yavru köpek skandalında yeni gelişme! O operatör hakkında karar verildi!

Sakarya'daki yavru köpek skandalında yeni gelişme! O operatör hakkında karar verildi!

Tatil beldesini bir anda vurdu! Araçlar perte çıktı

Tatil beldesini bir anda vurdu! Araçlar perte çıktı

Yavru köpek vahşetinde bir kişi gözaltına alındı!

Yavru köpek vahşetinde bir kişi gözaltına alındı!

Kangal köpeği ayıya meydan okudu!

Kangal köpeği ayıya meydan okudu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.