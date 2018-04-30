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Afganistan'da BBC muhabiri öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 18:37 | Son Güncelleme

Afganistan'da BBC muhabiri öldürüldü

KABİL (AA) - İngiliz yayın kurumu BBC'nin muhabiri Ahmed Şah'ın, Afganistan'ın Host vilayetinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.

Host Emniyet Amiri Abdul Hannan, 29 yaşındaki BBC muhabiri Şah'ın Host'un Manduhil bölgesinde silahlı saldırıya uğradığını belirtti.

Şah'ın saldırıda yaşamını yitirdiğini kaydeden Hannan, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Şah, yaklaşık 1 yıldır BBC'de çalışıyordu.

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Afganistan BBC Host

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