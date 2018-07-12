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Afganistan'da bir ABD askeri öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 20:35 | Son Güncelleme

Afganistan'da bir ABD askeri öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusunda düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada bir ABD askerinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da NATO bünyesinde görevli Kararlı Destek Misyonundan yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda gerçekleştirilen bir operasyon sırasında çıkan çatışmada bir ABD askerinin öldüğü belirtildi.

Çatışmada bir Afgan askerinin de hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, Afgan askerlerinden yaralananların da olduğu kaydedildi.

Ölen askerin kimliğinin şimdilik gizli tutulduğu ifade edildi.

Afganistan'ın güneyinde yaklaşık bir hafta önce de bir ABD askeri öldürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
abd askeri Afganistan NATO

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