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Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 15 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 17:00 | Son Güncelleme

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 15 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 kişinin öldüğü bildirildi.

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın, içinde kendisinin de bulunduğu bomba yüklü aracı Celalabad'ın Muhabarat kavşağında patlattığını belirtti.

Saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 20 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Saldırı, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin kente ziyareti sırasında yapıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Celalabad Nangarhar

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