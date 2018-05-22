HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 14:01 | Son Güncelleme

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü.

Ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinin Kandvali bölgesinde yerel saat ile 12.30'da bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ziya Durani, AA'ya yaptığı açıklamada, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin yaralandığını söyledi.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

PARTNERPhotoshop değil hepsi gerçekPhotoshop değil hepsi gerçek
Aksaray İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları Aksaray İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları
Zonguldak İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları Zonguldak İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı

En Çok Okunan Haberler

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düzce İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları

Düzce İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları

Osmaniye İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları

Osmaniye İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları

Kilis İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları

Kilis İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları

Karabük İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları

Karabük İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları

Yalova İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları

Yalova İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları

Iğdır İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları

Iğdır İyi Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İyi Parti milletvekili adayları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.