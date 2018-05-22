Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı

Afganistan'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü.
Ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinin Kandvali bölgesinde yerel saat ile 12.30'da bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi.
Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ziya Durani, AA'ya yaptığı açıklamada, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin yaralandığını söyledi.
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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