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Afganistan'da bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 10:58 | Son Güncelleme

Kandahar sınır birlikleri komutanı ve 3 koruması hayatını kaybetti - Saldırıyı Taliban üstlendi

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda, Kandahar sınır birlikleri komutanı ile 3 korumasının öldüğü bildirildi.

Emniyet yetkilileri, Kandahar İl Sınır Birlikleri Komutanı Canan Afgan'ın makam aracına yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını belirtti.

Kandahar'ın Hazretci Baba bölgesindeki saldırıda Afgan ile 3 korumasının hayatını kaybettiği kaydedildi. Ayrıca Afgan'ın 3 koruması da yaralandı. Saldırıyı Taliban üstlendi.

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Afganistan Kandahar

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