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Afganistan'da bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 10:34 | Son Güncelleme

Taliban'ın düzenlediği saldırıda bir general ve 3 koruma hayatını kaybetti

KABİL (AA) - Taliban militanlarınca Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Almar ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Faryab Valiliği Sözcüsü Ahmed Cavid Bidar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının Almar'ın Çoymat köyünde yol kenarına yerleştirdiği bombayı, Korucu Komutanı General Faruk Kate'in de içinde bulunduğu zırhlı aracın bölgeden geçişi sırasında patlattığını belirtti.

Saldırıda General Kate ile 3 korumasının yaşamını yitirdiğini dile getiren Bidar, 3 korumanın da yaralandığını söyledi.

Taliban'dan henüz açıklama yapmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan faryab

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