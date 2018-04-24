Afganistan'da bombalı saldırı

KABİL (AA) - Taliban militanlarınca Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Almar ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Faryab Valiliği Sözcüsü Ahmed Cavid Bidar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının Almar'ın Çoymat köyünde yol kenarına yerleştirdiği bombayı, Korucu Komutanı General Faruk Kate'in de içinde bulunduğu zırhlı aracın bölgeden geçişi sırasında patlattığını belirtti.
Saldırıda General Kate ile 3 korumasının yaşamını yitirdiğini dile getiren Bidar, 3 korumanın da yaralandığını söyledi.
Taliban'dan henüz açıklama yapmadı.
Meral Akşener: Çatı aday olmam!
Meral Akşener'e tuzak mı kuruluyor?
Yeğeninin kocasıyla kaçtı!
İsmail Kahraman'ın elini sıkmayan CHP'li milletvekili Gülay Yedekci'nin Twitter'daki paylaşımı olay oldu
Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimleri hakkında çok konuşulacak yazı
Kanadalı turisti Amazon’da yerliler linç etti! İnanılmaz görüntüler
Toronto'da yayaların arasına araç daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kütahya'da ilginç olay! Evlendikten bir gün sonra kayboldu
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum