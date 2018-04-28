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Afganistan'da bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 12:37 | Son Güncelleme

Taliban'ın üstlendiği saldırıda 2'si asker 6 kişi hayatını kaybetti

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Nad Ali ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 2'si asker 6 kişi öldü.

Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, intihar saldırganının bomba yüklü araçla ilçedeki askeri birliği hedef aldığını belirtti.

Zuvak, saldırıda 2 asker ile 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 5'i sivil 8 kişinin yaralandığını söyledi.

Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.

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Afganistan Helmand

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