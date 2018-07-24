Afganistan'da çatışma: 10 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Zabul vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 10 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
Zabul İl Şura Başkanı Ata Can Hakbayan, militanların, Zabul'un Atgar ilçe merkezine saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Çatışmada 10 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ifade eden Hakbayan, 12 güvenlik görevlisinin yaralandığını söyledi.
Görgü tanıkları ise çatışmada 15 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini öne sürdü.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise çatışmada 38 askerin öldüğü iddia edildi.
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