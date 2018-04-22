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Afganistan'da çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 12:04 | Son Güncelleme

Çatışmada ilçe emniyet müdürü ve bir korucu hayatını kaybetti

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çahar Bulak ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Şircan Durani, militanların, ilçede operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine pusu kurmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada Çahar Bulak İlçe Emniyet Müdürü Muhammed Halim Hancer ile bir korucunun yaşamını yitirdiğini söyleyen Durani, 7 güvenlik görevlisinin de yaralandığını sözlerine ekledi.

Durani, çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Belh Çahar Bulak

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