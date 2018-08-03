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Afganistan'da cuma namazı sırasında intihar saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 13:42 | Son Güncelleme

Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti

KABİL (AA) - Afganistan'ın Paktiya vilayetinde Hazara Şiilerin gittiği bir camide cuma namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Paktiya Valiliği sözcüsü Abdullah Hasret, saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı, Paktiya'nın Gerdiz şehrindeki Hazara Şiilerin gittiği bir camide cuma namazı sırasında infilak ettirdiğini söyledi.

Saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Hasret, 12 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Paktiya

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