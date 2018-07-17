HABER

Afganistan'da DEAŞ ile Taliban çatıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 15:36 | Son Güncelleme

Çatışmada, 5 DEAŞ üyesi ile 4 Taliban militanı öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde terör örgütleri DEAŞ ile Taliban arasında yaşanan çatışmada her iki taraftan 9 kişi öldü.

Cüzcan Emniyet Amiri Abdul Hafiz Haşi, Cüzcan'ın Derzab ilçesinde DEAŞ üyeleriyle militanlar arasında çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 5 DEAŞ'lı terörist ile 4 Taliban militanının hayatını kaybettiğini ifade eden Haşi, 8 DEAŞ üyesinin de yaralandığını söyledi.

Çatışmayla ilgili her iki taraftan da henüz bir açıklama yapılmadı.

Cüzcan'ın Derzab ve Kuş Tepe ilçelerinde Taliban ile DEAŞ arasında yaklaşık iki senedir aralıklarla çatışmalar yaşanıyor.

PARTNERBunu biliyor musunuz? Hilalin iki ucunu hayali bir çizgiyle... Bunu biliyor musunuz? Hilalin iki ucunu hayali bir çizgiyle...
Mahallede panik: Yangına hortumla su sıkarak müdahale ettilerMahallede panik: Yangına hortumla su sıkarak müdahale ettiler
CHP ve MHP'den bedelli askerlik için ilk açıklamaCHP ve MHP'den bedelli askerlik için ilk açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan cüzcan

En Çok Okunan Haberler

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Sinem Gedik ve İntizar gündeminden sonra Mustafa Ceceli'ye şok!

Sinem Gedik ve İntizar gündeminden sonra Mustafa Ceceli'ye şok!

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı'dan gündem yaratacak 'bedelli' tweet'leri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı'dan gündem yaratacak 'bedelli' tweet'leri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP ve MHP'den bedelli askerlik için ilk açıklama

CHP ve MHP'den bedelli askerlik için ilk açıklama

Bedelli askerlik ile ilgili son dakika gelişmesine yorum yağdı! Herkes bedelli askerlik yaş ve ücret şartlarını konuşuyor

Bedelli askerlik ile ilgili son dakika gelişmesine yorum yağdı! Herkes bedelli askerlik yaş ve ücret şartlarını konuşuyor

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! 8 terörist etkisiz

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! 8 terörist etkisiz

Adnan Oktar operasyonunda iğrenç detay!

Adnan Oktar operasyonunda iğrenç detay!

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'dan veda mesajı

Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'dan veda mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.