Afganistan'da DEAŞ ile Taliban çatıştı

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde terör örgütleri DEAŞ ile Taliban arasında yaşanan çatışmada her iki taraftan 9 kişi öldü.
Cüzcan Emniyet Amiri Abdul Hafiz Haşi, Cüzcan'ın Derzab ilçesinde DEAŞ üyeleriyle militanlar arasında çatışma çıktığını belirtti.
Çatışmada 5 DEAŞ'lı terörist ile 4 Taliban militanının hayatını kaybettiğini ifade eden Haşi, 8 DEAŞ üyesinin de yaralandığını söyledi.
Çatışmayla ilgili her iki taraftan da henüz bir açıklama yapılmadı.
Cüzcan'ın Derzab ve Kuş Tepe ilçelerinde Taliban ile DEAŞ arasında yaklaşık iki senedir aralıklarla çatışmalar yaşanıyor.
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