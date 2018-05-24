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Afganistan'da DEAŞ'ın talk madenciliğinden gelir sağladığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 12:19 | Son Güncelleme

Afganistan'da DEAŞ'ın talk madenciliğinden gelir sağladığı iddiası

Afganistan'da DEAŞ terör örgütünün, pudranın ham maddesi talktan yılda yüz binlerce dolar fayda sağladığı iddia edildi.

Global Witness örgütünün raporunda, DEAŞ ve Taliban'ın, Nangarhar vilayetinde zengin maden kaynaklarının kontrolü için çatıştığına ve yöre halkının çapraz ateş altında kaldığına dikkat çekildi.

"At Any Price, We Will Take the Mines (Bedeli Ne Olursa Olsun, Madenleri Alacağız)" başlıklı raporda, Afganistan'da çatışma bölgelerindeki talk gibi madenlerin, DEAŞ dahil silahlı örgütler tarafından işletildiği, çıkarılan ürünün, ihracat için Pakistan'a gönderildiği ve sonunda başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerde satışa sunulduğu belirtildi.

Raporda, yasa dışı madencilikten DEAŞ'ın ne kadar gelir elde ettiğini hesaplamanın zor olduğu ifade edilirken, Nangarhar'daki madenlerin kazancının yıllık yüz binlerce dolar olabileceği vurgulandı.

Global Witness'ın Kampanya Yöneticisi Nick Donovan, ithal edilen ürünlerin daha sıkı denetlenmesi çağrısında bulunarak "Her şeyden bihaber Amerikalı ve Avrupalı tüketiciler, farkında olmadan Afganistan'daki aşırılıkçı örgütlere fon sağlanmasına yardım ediyor." ifadesini kullandı.

Afganistan Madencilik Bakanlığı verilerine de yer verilen raporda, boya malzemelerinden bebek pudrasına kadar birçok üründe kullanılan talktan mart ayına kadar 500 bin ton civarında ihraç edildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan DEAŞ talk madenciliği

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