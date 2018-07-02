Afganistan'da Dostum'un komutanı tutuklandı

KABİL (AA) - Afganistan Devlet Başkanı ve Cümbüş Partisi lideri Raşid Dostum'un "en güçlü" komutanı Nizamuddin Kaysari, Faryab vilayetinde tutuklandı.
Faryab İl Şura Başkanı Muhammed Sami Hayirhah, Dostum'un en güçlü komutanı Nizamuddin Kaysari'nin akşam Faryab'ın merkezi Maymana şehrindeki Birinci Tugay Komutanlığında tutuklandığını belirtti.
Tutuklama sırasında güvenlik güçleriyle Kaysari'nin korumaları arasında çatışma yaşandığını ifade eden Hayirhah, çatışmada Kaysari'nin 4 korumasının öldüğünü, üçünün yaralandığını söyledi.
Hayirhah, ''Kaysari, devlet güçlerince elleri bağlanarak askeri uçakla başkent Kabil'e gönderildi.'' dedi.
Kaysari'nin, Birinci Tugay Komutanlığına toplantı bahanesiyle çağrıldığını dile getiren Hayirhah, Kaysari'nin tutuklanması haberinin duyulmasının ardından taraftarlarının şehir merkezine koştuğunu belirtti.
Öte yandan Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan kentinde de Kaysari'nin tutuklanmasına tepki için gösteri düzenlendiği bildirildi.
Raşid Dostum'un en güçlü komutanı Nizamuddin Kaysari'nin korucu statüsünde 2 binin üzerinde askeri bulunuyor.
Aydın'da skandal! Çakmak kamerayla tuvalete giren kadınları gizlice kaydetmişler!
HDP'den Hande Fırat'a çok sert Süleyman Soylu tepkisi!
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var
ABD Maslahatgüzarı Philip Kosnett duyurdu: YPG Münbiç'te durumu anladı, işbirliği yapacak
İstanbul Başakşehir'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli için karar verildi
Süleyman Soylu'dan canlı yayında CHP ve HDP'ye sert tepki: HDP gibi bir siyasi parti yok
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Artık kontrol size geçti…
Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması! Neden YSK'nın önüne gitmediğini açıkladı
Kendisini aldatan kocasının cinsel organını kesti
Polis evde bulduklarına inanamadı! Tam 7 milyon yıllık
Gerçeği öğrenince şoke oldu! Başta hız cezası kesileceğini düşündü ama...
Liseye girişte kontenjanlar ve il sıralaması belli oldu! Sonuçlar e-okul'da
Sık ilişkiye girmek prostat kanseri yapar mı? İşte prostat kanseri ile ilgili bilinen yanlışlar
YKS soru cevap anahtarı yayınlandı! İşte TYT ve AYT soru ve cevapları (YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
Okuyucu Yorumları 0 yorum