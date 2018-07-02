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Afganistan'da Dostum'un komutanı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 23:02 | Son Güncelleme

Afganistan'da Dostum'un komutanı tutuklandı

KABİL (AA) - Afganistan Devlet Başkanı ve Cümbüş Partisi lideri Raşid Dostum'un "en güçlü" komutanı Nizamuddin Kaysari, Faryab vilayetinde tutuklandı.

Faryab İl Şura Başkanı Muhammed Sami Hayirhah, Dostum'un en güçlü komutanı Nizamuddin Kaysari'nin akşam Faryab'ın merkezi Maymana şehrindeki Birinci Tugay Komutanlığında tutuklandığını belirtti.

Tutuklama sırasında güvenlik güçleriyle Kaysari'nin korumaları arasında çatışma yaşandığını ifade eden Hayirhah, çatışmada Kaysari'nin 4 korumasının öldüğünü, üçünün yaralandığını söyledi.

Hayirhah, ''Kaysari, devlet güçlerince elleri bağlanarak askeri uçakla başkent Kabil'e gönderildi.'' dedi.

Kaysari'nin, Birinci Tugay Komutanlığına toplantı bahanesiyle çağrıldığını dile getiren Hayirhah, Kaysari'nin tutuklanması haberinin duyulmasının ardından taraftarlarının şehir merkezine koştuğunu belirtti.

Öte yandan Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan kentinde de Kaysari'nin tutuklanmasına tepki için gösteri düzenlendiği bildirildi.

Raşid Dostum'un en güçlü komutanı Nizamuddin Kaysari'nin korucu statüsünde 2 binin üzerinde askeri bulunuyor.

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