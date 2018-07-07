Afganistan'da Dostum'un komutanının tutuklanmasına tepkiler

KABİL (AA) - Afganistan Devlet Başkanı Birinci Yardımcısı ve Cümbüş Partisi lideri Raşid Dostum'un "en güçlü" komutanı Nizamuddin Kaysari'nin tutuklanması, ülkenin kuzeyindeki Cüzcan, Faryab, Belh, Samangan ve Sar-i Pul vilayetlerinde binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan şehrinde toplanan kalabalık, ''Kaysari'ye özgürlük'', ''Biz hakkımızı istiyoruz'' sloganları attı.

Göstericiler adına konuşan Mevlevi Abdulhay Hayat, Kaysari'nin serbest bırakılmaması halinde gelecek aylarda yapılacak milletvekilliği seçimini boykot edeceklerini söyledi.

Hayat, göstericiler olarak vilayet merkezindeki tüm dükkanları ve idari binaları kapattıklarını ifade ederek, gösterilerin devam edeceğini belirtti.

Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde de binlerce kişi hükümeti protesto ederek, Kabil-Mezar-ı Şerif Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Faryab vilayetinin Andhoy ilçesinde yüzlerce protestocunun, Afganistan'ın en önemli sınır kapılarından biri olan Akine Sınır Kapısı'na giden caddeyi konteynerlerle kapattığı bildirildi.

- Kaysari hakim karşısına çıkacak

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Radmeniş, Kaysari'nin birçok suçtan hakim karşısına çıkarılacağını ve kararı da mahkemenin vereceğini kaydetti.

Dostum'un en güçlü komutanı Nizamuddin Kaysari, pazartesi akşamı Faryab'ın merkezi Maymana şehrindeki Birinci Tugay Komutanlığında komando güçlerince tutuklanarak askeri uçakla başkent Kabil'e gönderilmişti.

