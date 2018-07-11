Afganistan'da eğitim müdürlüğüne saldırı

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentindeki eğitim müdürlüğüne düzenlenen silahlı baskında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.
Nangarhar valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Celalabad'ın 5. bölgesindeki eğitim müdürlüğü binasına silahlı kişilerce saldırı düzenlediğini belirtti.
Saldırganların, eğitim müdürlüğü girişinde bir polis ve bir kapıcıyı öldürdükten sonra binaya girdiğini ifade eden Hogyani, içerdekilerin rehin alındığını bildirdi.
Hogyani, saldırıda 7 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.
Hogyani, saldırganların etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldığını kaydetti.
Görgü tanıkları, binadan silah seslerinin geldiğini aktardı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, dün aynı kentte düzenlenen intihar saldırısında 10 kişi yaşamını yitirmişti.
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