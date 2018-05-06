Afganistan'da emniyet müdürünün evine saldırı

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayeti Emniyet Müdürü General Abdul Razık'ın evine düzenlenen intihar saldırısında 2 polisin öldüğü bildirildi.
Kandahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ziya Durani, 3 saldırgandan birinin, motosiklete yerleştirdiği bombayı, Razık'ın Spin Buldak ilçesindeki evinin girişinde patlattığını belirtti.
Patlamanın ardından içeriye girmeye çalışan iki saldırganın polisler tarafından etkisiz hale getirildiğini ifade eden Durani, saldırıda 2 polisin hayatını kaybettiğini söyledi.
Durani, saldırı sırasında emniyet müdürünün evinde bulunmadığını kaydetti.
Daha önce de defalarca saldırılara uğrayan Kandahar Emniyet Müdürü General Abdul Razık, terör örgütlerine yönelik operasyonların çoğuna kendisi katılıyor.
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