Afganistan'da hava saldırısı

KABİL (AA) - Afganistan Hava Kuvvetlerinin düzenlediği hava saldırısında 25 Taliban militanının öldüğü bildirildi.
Kunduz Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Enamuddin Rahmani, Hava Kuvvetlerine ait uçağın, Kunduz'un Daşti Arçi ilçesindeki bir medreseyi bombaladığını söyledi.
Saldırının, örgütün üst düzey yöneticilerinin medresede toplantı yaptığı sırada gerçekleştiğini ifade eden Rahmani, saldırıda 25 militanın öldüğünü kaydetti.
Rahmani, ölenler arasında Taliban'ın üst düzey yöneticilerinden Molla Beryani'nin bulunduğunu belirtti.
Görgü tanıkları ise saldırıda ölenlerin çoğunun sivil halk olduğunu öne sürdü.
Taliban'dan yapılan açıklamada da saldırıda ölenlerin hepsinin sivil olduğu iddia edildi.
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