Afganistan'da İçişleri Bakanlığına saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de İçişleri Bakanlığına saldırı düzenlendi.
Kabil'de havaalanı yolu üzerindeki İçişleri Bakanlığı girişinde patlama ve ardından çok sayıda silah sesi duyuldu.
Trafiğe kapatılan bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi gönderildi.
İçişleri Bakanlığı, saldırganları etkisiz hale getirmek için operasyon başlattı.
Saldırganların kaç kişi olduğu bilinmiyor.
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