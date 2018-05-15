Afganistan'da ilk teravih namazı kılındı

KABİL (AA) - Afganistan'da vatandaşlar, yarın başlayacak ramazan ayının ilk teravih namazını cami ve mescitlerde kıldı.
Başkent Kabil'deki camilerde, teravih namazı öncesi verilen vaazlarda, ramazan ayının fazileti, farz ibadetlerin önemi, orucun İslam'daki yeri ve faydaları anlatıldı.
Kabil'in Familiye Camisi'nde ilk teravih namazından sonra Filistin'de İsrail saldırılarından hayatını kaybedenler için dua edildi ve Afganistan'a barış ve huzurun gelmesi temennisinde bulunuldu.
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